Смартфон Nothing Phone 4b получит батарею на 5400 мАч

Авторитетный информатор Йогеш Брар опубликовал параметры среднебюджетного смартфона Nothing Phone (4b), который будет официально представлен 7 июля. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, конфигурациями с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти, основной камерой с 50-Мп главным модулем, батареей ёмкостью 5400 мАч, а также тремя расцветками корпуса. Смартфон уже протестировали в бенчмарке Geekbench, где он набрал 1088 и 3155 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

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