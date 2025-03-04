Смартфон Nubia Focus 2 Ultra получил вращающуюся камеру

Компания ZTE показала на выставке MWC 2025 смартфон Nubia Focus 2 Ultra, который выделяется своими фотовозможностями. Аппарат получил механическую кнопку спуска затвора и вращающееся кольцо блока тыльной камеры для регулировки зуммирования и выбора фильтров. Сама основная камера довольно простая – 50-Мп главный модуль (датчик изображения оптического формата 1/1,55 дюйма), 8-Мп сверхширокоугольный и 2-Мп вспомогательный.

Новинку также оснастили 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит, фронтальной камерой на 32 Мп, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T760, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленной прошивкой MyOS на базе операционной системы Android 14.