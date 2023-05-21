Смартфон Nubia N5 оценен в 215 долларов

Компания Nubia Technology пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nubia N5, которая оценена в 215 и 245 долларов за версии с 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинку оснастили 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Unisoc T7520 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP4, батареей ёмкостью 5000 мАч, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB Type-C, 6,52-дюймовым IPS-экраном с разрешение 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 5 Мп и основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 13 Мп.