Смартфон Nubia NaviX Ultra показали на пресс-рендерах

Компания Nubia опубликовала качественные изображения смартфона NaviX Ultra, главной особенностью которого станет интегрированный интеллектуальный помощник Doubao. По словам производителя, это первый такой смартфон на рынке с ИИ-агентом на борту. Отметим наличие горизонтально ориентированного блока основной камеры с тремя модулями, отдельной оранжевой кнопки для вызова ИИ, а также чёрной, розовой, серебристой и фиолетовой расцветок корпуса. Технические параметры устройства пока не раскрываются.

Напомним, что неделю назад был представлен тонкий смартфон Nubia Air Pro, в оснащение которого вошел корпус толщиной 5,99 мм и массой 172 грамма, металлическая рамка из алюминиевого сплава, защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления 144 Гц, 6-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 7100 с максимальной частотой 2,4 ГГц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, основная камера с главным модулем на 108 Мп, фронтальная камера разрешением 32 Мп, кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержка 45-Вт проводной, 10-Вт обратной и обходной зарядок. Цена смартфона составляет 430 евро.