Смартфон Nubia Red Magic 3 возглавил рейтинг AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных смартфонов, который претерпел серьезные изменения в сравнении с прошлым месяцем. Итак, лидером рейтинга стал игровой смартфон Nubia Red Magic 3 с 380 921 баллами. Второе место занял ZTE Axon 10 Pro с 376 916 баллами, а третье – предыдущий лидер Xiaomi Mi 9 Explorer Edition с 376 092 баллами. Также в десятку вошли Xiaomi Black Shark 2, Xiaomi Mi 9, Meizu 16s, OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Напомним, что Nubia Red Magic 3 оснащается системой охлаждения с вентилятором, чипсетом Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 430 кд/кв.м и временем отклика 4 мс, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, основной камерой с 48-Мп датчиком Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,7, фронтальной камерой на 16 Мп, а также операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом RedMagic OS 2.0.