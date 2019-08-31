Смартфон Nubia Red Magic 3S получит SoC Snapdragon 855 Plus

Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia анонсировал выход нового игрового смартфона Nubia Red Magic 3S. Официальная презентация устройства состоится уже 5 сентября. Главным изменением по сравнению с предшественником станет восьмиядерный процессор Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2,96 ГГц и графикой Adreno 640 с частотой 672 МГц. Также источники прочат смартфону аккумулятор на 5000 мАч, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, поддержку сетей 5G и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Напомним, что Nubia Red Magic 3 оснащается системой охлаждения с вентилятором, чипсетом Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 430 кд/кв.м и временем отклика 4 мс, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, основной камерой с 48-Мп датчиком Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,7, фронтальной камерой на 16 Мп, а также операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом RedMagic OS 2.0.