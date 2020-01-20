Смартфон Nubia Red Magic 5 получит зарядку на 55 Вт

Китайский регулятор 3C раскрыл некоторые подробности об игровом смартфоне Nubia Red Magic 5, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит поддержку сетей пятого поколения, дисплей с частотой обновления изображения 144 Гц, а также комплектное зарядное устройство мощностью 55 Вт. Предыдущие слухи прочили устройству топовый чипсет Snapdragon 865, тройную основную камеру и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Официальная презентация Red Magic 5 состоится уже в первом квартале этого года.