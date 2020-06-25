Смартфон Nubia Red Magic 5G оценен в 60 тысяч рублей

Компания «Мерлион» объявила о старте российских продаж игрового смартфона Nubia Red Magic 5G, который был представлен еще в апреле 2020 года. Красная или черная версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 59 990 рублей, а красно-голубой вариант с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 69 990 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, топовым чипсетом Snapdragon 865, вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин, флеш-памятью UFS 3.0, оперативной памятью нового поколения LPDDR5, тройной тыльной камерой на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также триггерами на боковой грани с частотой 300 Гц.