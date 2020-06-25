Смартфон Nubia Red Magic 5G оценен в 60 тысяч рублей

Компания «Мерлион» объявила о старте российских продаж игрового смартфона Nubia Red Magic 5G, который был представлен еще в апреле 2020 года. Красная или черная версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 59 990 рублей, а красно-голубой вариант с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 69 990 рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, топовым чипсетом Snapdragon 865, вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин, флеш-памятью UFS 3.0, оперативной памятью нового поколения LPDDR5, тройной тыльной камерой на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также триггерами на боковой грани с частотой 300 Гц.
Комментарии и отзывы Nubia Red Magic 5G
Обзоры:
Лучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GBЛучший смартфон Oppo в 2020 году. OPPO Reno Z 4/128GB
Предварительный обзор Samsung Galaxy S20. Шикарный флагманПредварительный обзор Samsung Galaxy S20. Шикарный флагман
Обзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A5 (2020) 2/32GB. Недорогой смартфон
Новости:
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман

Новое поколение компактного флагмана Huawei P40 снова осталось в тени старшей модели P40 Pro, и очень даж...
DxOMark высоко оценили камерофон Motorola Edge+

Лаборатория DxOMark оценила возможности нового камерофона Motorola Edge+, который стоит 1000 долларов. Но...
BLU G90 получит Android 10

Длительное время про компанию BLU не было никакой информации, хотя это довольно крупный производитель, ко...
Обзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействияОбзор ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI). Экономия, без ущерба для быстродействия
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
LG разработала будущий дизайн своих смар...
LG разработала будущий дизайн своих смарКомпания LG представила новый язык минималистичного дизайна «Raindrop» для своих будущих телефонов. Устро...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 5G оценен...
Смартфон Huawei Enjoy 20 Pro с 5G оцененКомпания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Enjoy 20 Pro, главной особенностью которой стала...
Выбираем чехол для iPhone 11 Pro...
Выбираем чехол для iPhone 11 ProБуквально каждый современный производитель смартфонов делает упор на внешнем виде своего продукта, так ка...
HTC готовится представить свой следующий...
HTC готовится представить свой следующийКомпания HTC по-прежнему существует и до сих пор выпускает смартфоны. Аппарат под названием Desire 20 Pro...
Redmi K30i на первых снимках...
Redmi K30i на первых снимкахНа просторах интернета появились официальные изображения смартфона Redmi K30i, которые указывают на то, ч...
Обновленный Acer Predator Helios 300 пол...
Обновленный Acer Predator Helios 300 полКомпания Acer обновила не только топовую модель Predator Helios 700, но и более доступные игровые ноутбук...
Студия TeamKill Media представила космич...
Студия TeamKill Media представила космичQuantum Error - космический шутер от первого лица. Игра разработана компанией TeamKill Media, небольшой и...
Лучшие стиральные машины. HAIER HW60-102...
Лучшие стиральные машины. HAIER HW60-102Любая квартира не может обойтись без стиральной машины, и ее выбор, чаще всего, обуславливается количеств...
Valve представила вторую версию игры Art...
Valve представила вторую версию игры ArtValve анонсировала вторую версию карточной игры Artifact 2.0, где разработчики переработали геймплей и си...
MediaTek анонсировала средне-бюджетный м...
MediaTek анонсировала средне-бюджетный мПроизводитель чипов MediaTek анонсировала новый чип 800-ой серии. SoC Dimensity 820 относится к средне-бю...
Представлен игровой 4K-телевизор HiSense...
Представлен игровой 4K-телевизор HiSenseКомпания HiSense представила геймерский телевизор HiSense E75F, который уже доступен для предварительного...
Компания Origin PC собрала игровую систе...
Компания Origin PC собрала игровую систеКомпания Origin PC сконструировала игровую систему в игрушечной машине Tesla Model S. Название компьютера...
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофономОбзор Sades SA-716 CPower. Игровые наушники с микрофоном
Обзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбоксОбзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбокс
Обзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работуОбзор AOC GK500 Black USB. Механическая клавиатура под игры и работу
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor