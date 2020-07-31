Смартфон Nubia Red Magic 5S выйдет 1 августа в Китае

Новый смартфон Nubia Red Magic 5S получил впечатляющие характеристики. Устройство оснащается 6,65 дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD +, частота обновления экрана составляет 144 Гц.

Производительность в играх и приложениях обеспечивает мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 865, а также на выбор предлагается 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ памяти. Емкость аккумулятора средняя 4500 мАч с функцией быстрой зарядки 55 Вт. Смартфон получил улучшенную систему охлаждения по сравнению с предшественником.

Задняя панель предлагает камеру на 64 Мп, 8 Мп сверхширокая камера и 2 Мп макро-камера. В мировую продажу смартфон Nubia Red Magic 5S поступит в сентябре по цене около 542 долларов.