Смартфон Nubia V70 Design оценен в 90 долларов

Компания Nubia пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nubia V70 Design, которая оценена на дебютном филлипинском рынке по цене в 90 долларов. Новинка характеризуется 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памятью, тройной тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, а также тыльной панелью из стекла в черной и розовой расцветках или из экокожи в оранжевом и нефритовом вариантах.