Смартфон Nubia Z20 в цвете Twilight Blue выходит на европейский рынок

Сегодня в Европе начался прием заявок на смартфон Nubia Z20 в цвете Twilight Blue, который в августе был представлен на китайском рынке в другом цвете - Diamond Black. Его цена составляет 550 долларов за версию 8/128 ГБ. Аппарат характеризуется главным 6,42- дюймовым FullHD+ экраном, вторым 5,1- дюймовым AMOLED экраном, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 855 Plus, тройной основной камерой на 48, 16 и 8 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч и поддержкой быстрой 27-Вт зарядки.