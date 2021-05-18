Смартфон Nubia Z30 Pro получит 120-Вт зарядку

Компания Nubia раскрыла очередную подробность о топовом смартфоне Z30 Pro, презентация которого запланирована на 20 мая. Итак, аппарат получит поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, благодаря которой его можно будет зарядить всего за 15 минут.

Ранее стало известно о наличии в смартфоне тыльной камеры с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), 6,67-дюймового изогнутого AMOLED-дисплея с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, а также восьмиядерной платформы Snapdragon 888.