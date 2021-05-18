Смартфон Nubia Z30 Pro получит 120-Вт зарядку

Ранее стало известно о наличии в смартфоне тыльной камеры с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686 и оптическая стабилизация), 64 Мп (сверхширик), 64 Мп и 8 Мп (перископная камера с 5-кратным оптическим зумом), 6,67-дюймового изогнутого AMOLED-дисплея с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 300 Гц, разрешением Full HD+, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, а также восьмиядерной платформы Snapdragon 888.
Компания Nubia раскрыла очередную подробность о топовом смартфоне Z30 Pro, презентация которого запланирована на 20 мая. Итак, аппарат получит поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт, благодаря которой его можно будет зарядить всего за 15 минут.