Смартфон Nubia Z50 оценили в 430 долларов

Компания ZTE пополнила ассортимент смартфонов моделью Nubia Z30, главной особенностью которой стала топовая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Новинку также оснастили сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Sony IMX787, 35-мм объектив и оптическая стабилизация) и 50 Мп (сверхширик с автофокусом), фронтальной камерой на 16 Мп, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м. и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, металлической боковой рамкой, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой MyOS 13, батареей на 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки, толщиной 8,71 мм и 8,46 мм для вариантов с «кожаной» задней панелью и стеклянной соответственно. Смартфон появится в китайской продаже 23 декабря по цене в 430 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.