Смартфон OPPO A3 Active Edition получил тонкий корпус

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A3 Active Edition, которая может похвастаться корпусом толщиной 7,68 мм и массой около 186 граммов. При этом ёмкость аккумулятора составляет вполне приличные 5100 мАч.

Новинку также оснастили 6-нанометровым 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 6300, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, модемом для сотовых сетей пятого поколения, модулями Wi-Fi 802.11 ac и NFC, 3,5-мм аудиогнездом, интерфейсом USB Type-C и поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 250 и 330 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.
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