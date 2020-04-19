Смартфон OPPO A52 позирует на качественных рендерах

Сегодня в сети были опубликованы пресс-рендеры смартфона OPPO A52, который официально представить должны совсем скоро. Итак, новинка получит селфи-камеру на 8 Мп в верхнем левом углу дисплея, 6,5-дюймовый Full HD+ экран (2400:1080 пикселей), основную камеру с четырьмя модулями на 12, 8, 2 и 2 Мп, боковой дактилоскоп, батарею на 5000 мАч, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 665, 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти. Размеры составляют 162,0 × 75,5 × 8,9 мм , а вес 188 г.