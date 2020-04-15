Смартфон OPPO A72 засветился на сайте регулятора FCC

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне OPPO A72, который фигурирует под модельным номером CPH2067. Согласно данным FCC, аппарат оснащается предустановленной операционной системой ColorOS 7.1 на базе Android 10 ColorOS 7.1 UI, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и слотами для двух SIM-карт (два номера IMEI). Габариты смартфона равны 162:75,5:8,9 мм, а масса – 192 граммам. На эскизе можно заметить кнопку питания на правой боковой грани и клавиши регулировки громкости на левой. Ранее OPPO A72 получил сертификацию Bluetooth SIG, что означает поддержку беспроводной связи Bluetooth 5.0. Выход смартфона ожидается в ближайшие недели.