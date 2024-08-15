Смартфон OPPO A80 5G оценен в 300 евро

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью OPPO A80 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 c тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также характеризуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой ColorOS 14, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, корпусом массой 186 граммов, батареей ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, интерфейсом USB-C и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54. Цена смартфона составляет 300 евро.