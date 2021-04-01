Смартфон OPPO F19 получил 33-Вт зарядку

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью F19, которая работает под управлением оболочки ColorOS 11.1 на базе Android 11. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Snapdragon 662 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти,6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 2 Мп и 2 Мп, слотом для карт памяти microSD, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъемом, батареей на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.