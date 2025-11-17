Смартфон OPPO Reno 15 оценили в 420 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона Reno 15, которая получил восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером ARM G720 MC7. В оснащение новинки также вошло до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1, фронтальная камера на 50 Мп с автофокусом, тройная основная камера с модулями разрешением 200 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и OIS), плоский 6,32-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 2640:1216 точек, частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 1800 нит, АКБ ёмкостью 6200 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт, корпус толщиной от 7,99 до 8,13 мм в зависимости от версии, а также защита воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Цена смартфона на дебютном китайском рынке стартует с эквивалента 420 долларов за версию с 12/256 ГБ памяти.

