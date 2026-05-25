Смартфон OPPO Reno 16 оценили в 515 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno 16, которая базируется на новой однокристальной системе MediaTek Dimensity 8550 SUPER. Новинку также оснастили 6,32-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2640:1216 точек, аккумулятором ёмкостью 6700 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, тройной тыльной камерой с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив), корпусом толщиной от 8,2 до 8,36 мм и массой от 188 до 191 грамма в зависимости от версии, стеклянной тыльной панелью и металлической рамкой корпуса. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 515, 575, 590, 630 и 735 долларов за конфигурации с 12/256, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

