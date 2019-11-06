Смартфон OPPO Reno 3 получит квадрокамеру

В сети появились подробности о смартфоне OPPO Reno 3, который является приемником выпущенной в сентябре модели Reno 2. Сообщается, что смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED экран c разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и подэкранным сканером отпечатка пальцев, основную камеру с четырьмя модулями на 60, 12 и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 8 Гб оперативной памяти, 128 и 256 Гб флэш-памяти, аккумулятор на 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью на 30 Вт. Предполагается, что одна из версий получит модем 5G.

Ориентировочная цена смартфона $470 или $510 в зависимости от версий. Выход Reno 3 ожидается в конце этого года или в начале следующего года.