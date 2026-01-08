Смартфон OPPO Reno15 Pro Mini оценили в 665 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno15 Pro Mini, которая получила компактный 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Новинка также имеет в своем оснащении корпус с размерами 151:72:8 мм и массой 187 граммов, батарею ёмкостью 6200 мАч, производительный 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8450 c тактовой частотой до 3,25 ГГц и графическим адаптером Mali-G720 MP7, 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 200 Мп, 50 Мп (телеобъектив) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешение 50 Мп, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и предустановленную операционную систему Android 16 с прошивкой ColorOS 16. Цена базовой конфигурации на китайском рынке составляет эквивалент 665 долларов.