Смартфон One Max от компании Umidigi недавно поступил в продажу

В продажу вышел недорогой смартфон Umidigi One Max с 128 Гбайт встроенной памятью, 4 Гбайт ОЗУ и емким аккумулятором на 4150 мА.ч. Гаджет получил 6,3-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9. В оснащении у Umidigi One Max имеется процессор Helio P23 и NFC-модуль для совершения бесконтактных платежей. Главная камера аппарата состоит из двух оптических сенсоров, которые имеют разрешение 12 МП и 5 МП. Фронтальная камера имеет на вооружении оптический модуль на 16 МП. Розничная стоимость устройства составляет 180 долларов.