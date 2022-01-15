Смартфон OnePlus 10 Pro будут обновлять вплоть до Android 15

Флагманский смартфон OnePlus 10 Pro только недавно появился в продаже, а у компании уже спросили о продолжительности поддержки новинки. Согласно заявлению OnePlus, флагманские смартфоны компании, начиная с OnePlus 8, получат три крупных обновления и еще один год обновлений безопасности. Это значит, что OnePlus 10 Pro, вышедший с предустановленной Android 12, получит Android 15.

Напомним, что смартфон характеризуется топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой Hasselblad второго поколения с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.