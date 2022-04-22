Смартфон OnePlus 10 получит 150-Вт зарядку

Авторитетные инсайдеры Digit India и OnLeaks поделились подробностями о смартфоне OnePlus 10, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит поддержку 150-Вт сверхбыстрой зарядки, 8 ГБ или 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 4800 мАч, топовые платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ или MediaTek Dimensity 9000 (производитель еще не определился), тройную камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп, 16 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Официальный релиз смартфона ожидается во второй половине года.