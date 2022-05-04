Смартфон OnePlus 10R появился в продаже

Компания OnePlus дала старт международным продажам смартфона OnePlus 10R, дебютировавшего на прошлой недели. В Индии новинка оценена в 510 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также 560 долларов за версию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что смартфон характеризуется производительной восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8100 Max, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 150 Вт, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, испарительной камерой системы охлаждения площадью 4129,8 мм2, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 800 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, стереодинамиками, корпусом толщиной 8,2 мм и массой 186 граммов, а также предустановленной ОС Android 12 с надстройкой ColorOS 12.1.