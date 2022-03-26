Смартфон OnePlus 10R получит 150-Вт зарядку

Сетевые источники поделились изображением и подробностями о смартфоне OnePlus 10R, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат поддержку проводной зарядки мощностью 150 Вт, производительный процессор MediaTek Dimensity 8100, 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 2414:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, яркостью до 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 6 и NFC, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и предустановленную операционную систему Android 12.