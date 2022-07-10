Смартфон OnePlus 10T получит версию с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5

Все больше и больше появляется информации о грядущем смартфоне компании OnePlus модели OnePlus 10T.

Смартфон OnePlus 10T будет оснащен 6,7-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой кадров 120 Гц. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5 составит 16 ГБ, а флэш-памяти стандарта UFS 3.1 до 512 ГБ. Новинка получит аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также камеры с датчиками разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Смартфону OnePlus 10T также приписывают мобильную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Дата релиза модели не сообщается.