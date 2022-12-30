Смартфон OnePlus 11R показали на живых фото

Известный информатор Йогеш Брар поделился живыми фото смартфона OnePlus 11R, который будет представлен после OnePlus 11. Релиз последнего состоится уже 4 января. По словам источника, OnePlus 11R будет похож на OnePlus 11 и Oppo Reno 9 Pro+. Что до технических характеристик, аппарат оснастят изогнутым дисплеем с разрешением 1,5К, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, тройной тыльной камерой с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony с оптической стабилизацией изображения, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки, фирменным переключателем Alert Slider и ИК-излучателем.

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