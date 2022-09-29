Смартфон OnePlus 11R получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

В сети появились первые подробности о смартфоне OnePlus 11R, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат оснастят грядущей флагманской однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Стоит заметить, что OnePlus 10R основан на платформе MediaTek Dimensity 8100. Таким образом, новинка окажется гораздо производительнее не только своей предшественницы, но и OnePlus 10 Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen 1.

Устройству также прочат 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 или 16 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт.