Смартфон OnePlus 15 впервые показали вживую

OnePlus раскрыла первые подробности о своём следующем флагмане на мероприятии Qualcomm в Китае — смартфон будет называться OnePlus 15 и получит только что представленный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также дисплей с частотой обновления 165 Гц. Если вы задумались, куда пропал OnePlus 14, то его действительно не будет. Компания решила перескочить номер, чтобы избежать «четвёрки» в названии — в китайской культуре она считается символом неудачи. Кроме того, цифра «15» хорошо сочетается с именем нового процессора. На сцене показали чёрный вариант OnePlus 15, и внешне он ближе к OnePlus 13T (или 13S в Индии), чем к базовой «тринадцатой» модели. У него такой же скруглённый квадратный блок камер, и, судя по всему, смартфон тоже лишится фирменного ползунка переключения режимов, вместо которого появится настраиваемая кнопка.

OnePlus 15 станет ещё и первым за несколько лет флагманом компании без фирменной обработки снимков от Hasselblad. Генеральный директор Пит Лау недавно сообщил, что партнёрство брендов, длившееся пять лет, завершено. При этом Oppo, материнская компания OnePlus, продолжит работать с Hasselblad, а OnePlus будет использовать собственную технологию обработки изображений под названием DetailMax Engine. Это достаточно странное решение, безусловно, но на то явно есть какие-то веские причины, о которых представители компании отказываются говорить публично. Но даже так новинка выглядит крайне интересно — как минимум внешне.
