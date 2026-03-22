Смартфон OnePlus 15T полностью рассекречен

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал подробные характеристики компактного флагмана OnePlus 15T, официальный релиз которого состоится уже 24 марта. Итак, аппарат оснастят 6,32-дюймовым экраном LTPS с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 165 Гц и рамками толщиной всего 1,1 мм со всех сторон, топовым 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик оптического формата 1/1.56 дюйма и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением и OIS), батареей ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, корпусом с металлической рамкой и стеклянной тыльной панелью, защитой от воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69/69K, подэкранным ультразвуковым дактилоскопом и X-осевым вибромотором.