Смартфон OnePlus 6 оценен в 45 тысяч рублей

Стали известны подробности российского релиза флагманского смартфона One Plus 6, который был представлен почти два месяца назад. Аппарат появится в российской продаже 13 июля в трех модификациях: 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти за 44 990 рублей, 8/128 ГБ за 48 990 рублей и 8/256 ГБ по цене 54 990 рублей. Из расцветок будут доступны Mirror Black (глянцевый чёрный) и Midnight Black (матовый чёрный). Отметим, что в Китае смартфон продается еще в двух цветах: белом и красном.

Напомним, что OnePlus 6 оснастили 6,28-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280:1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, двойной основной камерой на 16 и 20 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп с поддержкой для разблокировки по лицу пользователя, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 64, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge, сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и 3,5-мм разъёмом для наушников. В качестве операционной системы используется Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1.