Смартфон OnePlus 6T засветился в базе ЕЭК

В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружилось упоминание смартфона OnePlus A6013. Эксперты уверены, что речь идет о OnePlus 6T, поскольку китайский производитель приучил своих фанатов к выпуску двух флагманов за год. По данным ресурса PhoneArena, смартфон получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей, тройную камеру с измерением глубины пространства и дальности объектов, топовый чипсет Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, фронтальную камеру на 25 Мп, два аккумулятора на 1850 мАч каждый c зарядным устройством Dash Charge на 50 Вт, а также ОС Android 9.0. Официальный анонс OnePlus 6T ожидается в ноябре этого года.