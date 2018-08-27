Смартфон OnePlus 6T засветился в базе ЕЭК

2018-08-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 6T; [93]
В базе данных Евразийской экономической комиссии обнаружилось упоминание смартфона OnePlus A6013. Эксперты уверены, что речь идет о OnePlus 6T, поскольку китайский производитель приучил своих фанатов к выпуску двух флагманов за год. По данным ресурса PhoneArena, смартфон получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей, тройную камеру с измерением глубины пространства и дальности объектов, топовый чипсет Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, фронтальную камеру на 25 Мп, два аккумулятора на 1850 мАч каждый c зарядным устройством Dash Charge на 50 Вт, а также ОС Android 9.0. Официальный анонс OnePlus 6T ожидается в ноябре этого года.


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