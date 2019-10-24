Смартфон OnePlus 7 Pro официально вышел в России

Компания OnePlus объявила о старте российских продаж топового смартфона OnePlus 7 Pro, который был представлен еще весной этого года. Аппарат доступен для покупки в младшей версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по рекомендованной цене в 54 990 рублей.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, а также аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W.