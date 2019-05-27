Смартфон OnePlus 7 Pro получил новую версию Oxygen OS

Компания OnePlus выпустила второе обновление для флагманского смартфона OnePlus 7 Pro, которое улучшает работу камеры, а также исправляет некоторые ошибки и недочеты. Обновление под номером Oxygen OS 9.5.4 предназначено для глобальной версии смартфона, а Oxygen OS 9.5.5 для европейской версии.

Напомним, что OnePlus 7 Pro оснащается 6,67-дюймовым Fluid AMOLED дисплеем с разрешением QHD+, поддержкой HDR10+, частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной тыльной камерой с главным 48-Мп модулем, 16-Мп широкоформатным и 8-Мп телефото-модулем с трехкратным оптическим зумом, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками с технологией Dolby Atmos, топовым процессором Snapdragon 855, до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой фирменной быстрой зарядки WARP Charge 30W, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS 9.5.