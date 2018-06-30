Смартфон OnePlus 7 может получить поддержку 5G

2018-06-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 7; [90]
Официальный дебют смартфона OnePlus 6T состоится в конце осени, а в сети уже появились слухи о модели OnePlus 7, выход которой ожидается лишь в следующем году. По словам источника, китайский производитель договаривается с американскими сотовыми операторами по поводу совместной адаптации сети 5G-сети в следующем году. Отмечаются хорошие отношения OnePlus и Qualcomm, которая бросает все силы на 5G, а также поддержка той же OnePlus, Xiaomi и других компаний в продвижении сети. Предполагается, что следующий топовый чипсет Qualcomm, 7-нм Snapdragon 855, получит новый модем с поддержкой 5G.


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