Смартфон OnePlus 7 может получить поддержку 5G

Официальный дебют смартфона OnePlus 6T состоится в конце осени, а в сети уже появились слухи о модели OnePlus 7, выход которой ожидается лишь в следующем году. По словам источника, китайский производитель договаривается с американскими сотовыми операторами по поводу совместной адаптации сети 5G-сети в следующем году. Отмечаются хорошие отношения OnePlus и Qualcomm, которая бросает все силы на 5G, а также поддержка той же OnePlus, Xiaomi и других компаний в продвижении сети. Предполагается, что следующий топовый чипсет Qualcomm, 7-нм Snapdragon 855, получит новый модем с поддержкой 5G.