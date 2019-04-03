Смартфон OnePlus 7 показали на качественных рендерах

В сеть утекли качественные изображения смартфона OnePlus 7, который еще не был представлен официально. Аппарат заключен в защитный чехол, который совершенно не мешает рассмотреть его со всех сторон. Отметим переехавший на нижнюю грань слот для SIM-карт рядом с портом USB-C и динамиком, два микрофона, выезжающий модуль с фронтальной камерой, а также тройную основную камеру. Очевидно, что смартфон будет построен на топовом восьмиядерном чипсете Snapdragon 855. Дата выхода и ориентировочная цена пока не сообщаются.