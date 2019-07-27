Смартфон OnePlus 7 получил версию на 12 ГБ ОЗУ

Из представленных в мае смартфонов OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro лишь старшая модель получила версию на 12 ГБ оперативной памяти. Сегодня китайский производитель исправил этот пробел, наделив младшую модель вариантом на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Цена такой версии составит 510 долларов. Пока новинка продается только в Китае.

Напомним, что OnePlus 7 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти UFS 2.1, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора Sony IMX586 с оптической стабилизацией изображения, 16 Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, аккумулятор на 3700 мАч быстрой зарядкой на 20 Вт, а также предустановленной ОС Android 9 Pie с Oxygen OS.