Смартфон OnePlus 7T Pro обзавелся датой выхода

В конце сентября компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 7T, а сегодня стала известна дата анонса старшей модели OnePlus 7T Pro. Презентация новинки состоится в Китае 15 октября. OnePlus 7T Pro прочат 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1440:3100 пикселей, топовым процессором Qualcomm Snapsragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX586, сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120 градусов и модулем телефото на 16 Мп, выдвижной фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 4085 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 30T.