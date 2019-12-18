Смартфон OnePlus 8 Lite получит 90-герцовый OLED-дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus 8 Lite, выход которого ожидается в первой половине 2020 года вместе с OnePlus 8 и 8 Pro. Итак, устройству прочат топовый чипсет MediaTek Dimensity 1000 (весьма неожиданно), 6,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновление 90 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, 8 ГБ оперативной, 128 или 256 ГБ флэш-памяти, тройную камеру с модулями разрешением 48, 16 и 12 Мп, а также ценник в 430 долларов. Что до старших моделей, то они, как утверждается, будут стоить 530 долларов и 715 долларов.