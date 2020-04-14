Смартфон OnePlus 8 Pro представлен официально

2020-04-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - OnePlus 8 Pro; [82]
Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов топовой моделью OnePlus 8 Pro, которая оценена в 900 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым скруглённым по краям 10-битным OLED-дисплеем с яркостью 1300 нит, 4096 уровнями регулировки, разрешением QHD+ (3168:1440 точек) и частотой обновления 120 Гц, корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, поддержкой сетей 5G, беспроводной зарядкой Warp Charge мощностью 30 Вт, аккумулятором на 4510 мАч, квадрокамерой с главным датчиком Sony IMX689 на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, модулем телефото на 8 Мп, оптической стабилизацией, двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и поддержкой Wi-Fi 6. Продажи смартфона в Европе стартуют 21 апреля, а в США – 29 апреля.


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