Смартфон OnePlus 8T будет стоить 800 евро?

Один из заслуживающих доверия инсайдеров раскрыл цены на смартфон OnePlus 8T, который еще не был представлен официально. Итак, версия c 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 800 евро, а вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 900 евро.

По предварительным данным, аппарат получит топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тыльную основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею емкостью 4500 мАч и 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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