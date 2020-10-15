Смартфон OnePlus 8T испытали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, главным героем которого стал только что представленный флагман OnePlus 8T. Как и большинство её предшественников, новинка с достоинством прошла изощренные издевательства автора канала. Подробности смотрите сами.

Напомним, что смартфон оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Новости:
Samsung Galaxy M31 Prime с четырьмя задними камерами на 64 МП

Samsung планирует анонсировать еще один смартфон серии M, который будет выпущен как Galaxy M31 Prime. ...
Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оценен в $84

Компания Coolpad пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Cool 12A, которая оценена в 88 доллар...
Samsung нового поколения Galaxy S может поддерживать быструю зарядку до 65 Вт

Из года в год многие известные производители мобильных телефонов пытаются модифицировать и обновлять свои...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo SwitcherОбзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo Switcher
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Лучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds LiteЛучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds Lite
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 ...
TerraMaster выпустила RAID-хранилище D8 TerraMaster D8 Thunderbolt 3 это RAID-хранилище с восемью отсеками для накопителей. Устройство предлагает...
Утечка в последнюю минуту раскрывает рен...
Утечка в последнюю минуту раскрывает ренДо запуска Apple всего несколько часов, но утечки еще не прекратились. Незадолго до мероприятия утечка в ...
Sony A7S III получит новую функцию видео...
Sony A7S III получит новую функцию видеоНа рынке фотоаппаратов уже достаточно давно нет никаких серьезных изменений, так как производителям тяжел...
Сервис бесплатных объявлений для ценител...
Сервис бесплатных объявлений для ценителНа территории Украины появился сервис бесплатных объявлений по покупке и продаже аудиотехники. ...
В ожидании iPhone 12: версии, предположе...
В ожидании iPhone 12: версии, предположеПочти сразу после выхода iPhone 11 сеть начали заполнять слухи об Айфонах следующего поколен...
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips...
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (PhilipsВ прошлом году мы проводили тестирование вертикального пылесоса Philips FC6728 с поддержкой сухой и влажн...
Samsung открывает бета-версию One UI 3.0...
Samsung открывает бета-версию One UI 3.0Компания Samsung объявила о своих намерениях выпустить третье поколение обновлений для ОС Android. Была р...
Опубликовано видео разборки ASUS ZenFone...
Опубликовано видео разборки ASUS ZenFoneВ сети появилось подробное видео разборки одного из самых любопытных флагманских смартфонов года – ASUS Z...
Лучшие детские умные часы. Jet Kid Star...
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarВыбор умных часов для ребенка — очень ответственный процесс, так как у продукта должны быть все функции п...
Razer выпустила ленту Razer Mouse Grip T...
Razer выпустила ленту Razer Mouse Grip TRazer Mouse Grip Tape предназначена для лучшего контроля мышки. Лента Razer Mouse Grip Tape изготовлена и...
Seagate выпустила гелиевый жесткий диск ...
Seagate выпустила гелиевый жесткий диск Seagate выпустила жесткий диск серии Exos объемом 18 Тб. Новый диск обеспечивает высокую производительнос...
Samsung запускает бета версию Android 11...
Samsung запускает бета версию Android 11Samsung печально известна тем, что задерживает обновления программного обеспечения для своих устройств, н...
Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0Обзор Tecno Hipods H1. Наушники TWS с Bluetooth 5.0
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USBОбзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB
Обзор Roidmi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизациейОбзор Roidmi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13
Обзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишамиОбзор Genius Slimstar 126. Ультратонкая клавиатура с программируемыми клавишами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor