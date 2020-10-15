Смартфон OnePlus 8T испытали на прочность

На популярном YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, главным героем которого стал только что представленный флагман OnePlus 8T. Как и большинство её предшественников, новинка с достоинством прошла изощренные издевательства автора канала. Подробности смотрите сами.

Напомним, что смартфон оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).