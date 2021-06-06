Смартфон OnePlus 8T подешевел до 400 долларов

Компания OnePlus снизила цену на смартфон OnePlus 8T в честь китайской распродажи «618». Теперь вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти доступен на JD.com за 405 долларов вместо 580.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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