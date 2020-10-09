Смартфон OnePlus 8T показали со всех сторон

После множества утечек и официального тизера в сети появились пресс-рендеры смартфона OnePlus 8T, который будет представлен 14 октября. Изображения раскрывают дизайн устройства со всех сторон. Отметим прямоугольный блок тыльной квадрокамеры с фокусным расстоянием 14-26 мм и оптической стабилизацией изображения, одинарную фронтальную камеру (слухи прочили два модуля), слот для SIM-карт, симметричный разъём USB-C и отверстие громкоговорителя.

По предварительным данным, аппарат получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 865, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт и предустановленную ОС Android 11.

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