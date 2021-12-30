Смартфон OnePlus 8T получает обновление OxygenOS

Компания OnePlus 8T начала выпуск обновления OxygenOS, которое включает исправления некоторых известных проблем и исправление безопасности Android от декабря 2021 года. Как известно, обновление пройдет поэтапно. Обновление поступает на устройства как OxygenOS 11.0.12.12 в Северной Америке и Европе, и как OxygenOS 11.0.11.11 в Индии. Напомним, что OnePlus 8T был выпущен в октябре 2020 года и поставлялся с Android 11 из коробки.

Обновление оптимизирует отображения пользовательского интерфейса в интерфейсе настроек. Устранена проблема сбоя приложения WhatsApp с последним обновлением. Обновление также включает исправления для Google Assistant и Gpay.
Комментарии и отзывы OnePlus 8T
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