Смартфон OnePlus 8T получит 64-Мп камеру

Недавно компания OnePlus представила смартфон Nord, который представляет средний ценовой сегмент. Но до конца года китайский производитель должен выпустить еще и флагманские модели семейства OnePlus 8T. Именно о них сегодня и сообщили сетевые источники. Утверждается, что OnePlus 8T получит основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп. По крайне мере, сведения о данном сенсоре были найдены в программном коде OnePlus Camera v5.4.23. Подобный датчик позволит OnePlus 8T создавать детализированные изображения разрешением 16 Мп. Что до старшей модели OnePlus 8T Pro, то ей прочат поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Релиз смартфонов ожидается в конце года.