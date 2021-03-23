Смартфон OnePlus 9 Pro будет стоить 900 долларов

Прямо перед анонсом в сеть утекли индийские цены на смартфоны серии OnePlus 9, в которую войдут модели OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R, который, вроде как, будет продаваться только в Индии. Итак, OnePlus 9 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 690 долларов, с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 830 долларов. Расцветок будет три: Astral Black, Winter Mist и Arctic Sky. OnePlus 9 Pro с 8/128 ГБ памяти обойдется в 900 долларов, а с 12/256 ГБ – 970 долларов. Аппарат выйдет в цветовых вариантах: Stellar Black, Morning Mist и Pine Green. Что до OnePlus 9R, который получит восьмиядерную платформу Snapdragon 690, то за него попросят 550 долларов в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, а также 610 долларов за вариант на 12/256 ГБ. Расцветок будет: черная и синяя.