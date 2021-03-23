Смартфон OnePlus 9 Pro будет стоить 900 долларов

Прямо перед анонсом в сеть утекли индийские цены на смартфоны серии OnePlus 9, в которую войдут модели OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9R, который, вроде как, будет продаваться только в Индии. Итак, OnePlus 9 в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 690 долларов, с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 830 долларов. Расцветок будет три: Astral Black, Winter Mist и Arctic Sky. OnePlus 9 Pro с 8/128 ГБ памяти обойдется в 900 долларов, а с 12/256 ГБ – 970 долларов. Аппарат выйдет в цветовых вариантах: Stellar Black, Morning Mist и Pine Green. Что до OnePlus 9R, который получит восьмиядерную платформу Snapdragon 690, то за него попросят 550 долларов в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной, а также 610 долларов за вариант на 12/256 ГБ. Расцветок будет: черная и синяя.

Комментарии и отзывы OnePlus 9
Обзоры:
Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?Обзор Motorola Moto E7 Plus 64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000?
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GBЛучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy A31 64GB
Новости:
Samsung Galaxy S21 оказался бестселлером

Источники из Южной Кореи сообщили о том, что компания Samsung реализовала на домашнем рынке около 600 тыс...
Samsung Galaxy M62 с АКБ на 7000 мАч представят 3 марта

Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy M62 с аккумулятором ёмкостью 7000 мАч будет представ...
Смартфон Samsung Galaxy A72 получит 64-Мп камеру

Профильный ресурс Sammobile поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, который еще не был пр...
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Лучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MVЛучшая игровая гарнитура. SVEN AP-U980MV
Лучшая материнская плата. ASRock B450M P...
Лучшая материнская плата. ASRock B450M PСобрать компьютер своими руками из отдельных комплектующих — задача не из легких, особенно когда речь иде...
Vivo V17 Pro начал получать обновление F...
Vivo V17 Pro начал получать обновление FКитайский производитель смартфонов vivo поделился планом обновления Funtouch OS 11 на базе операционной с...
Защищенный Doogee S86 оценен в 24 тысячи...
Защищенный Doogee S86 оценен в 24 тысячиКомпания Doogee дала старт российским продажам смартфона Doogee S86, который оценен в 23 900 рублей. При ...
Nintendo 3DS или Wii U лишатся Netflix...
Nintendo 3DS или Wii U лишатся NetflixЕсли вы используете Nintendo 3DS или Wii U в качестве основной платформы для просмотра Netflix, вам скоро...
Realme 7 5G появился в глобальной продаж...
Realme 7 5G появился в глобальной продажБренд Realme дал старт глобальным продажам смартфона Realme 7 5G, который может похвастаться поддержкой с...
Смартфон Moto E7 Power оценен в $100...
Смартфон Moto E7 Power оценен в $100Компания Motorola пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Moto E7 Power, младшая версия которо...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи ви...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи виСетевые источники поделились новыми подробностями о компактной кинокамере Sony FX3, первые сведения о кот...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оценен...
Международная версия Xiaomi Mi 11 оцененКак и было обещано, сегодня компания Xiaomi провела международную презентацию смартфона Mi 11. Итак, в Ев...
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с ма...
Обзор LEXAND LR25. Видеорегистратор с маТестируемый сегодня видеорегистратор LEXAND LR25 оснащен GPS-модулем, используемым для фиксации скорости ...
Lenovo анонсировала обновленную серию но...
Lenovo анонсировала обновленную серию ноLenovo анонсировала серию ThinkPad X13 Gen 2 обновив его до новейших процессоров компании AMD и Intel. Кр...
Samsung Galaxy Chromebook 2 раскрыты клю...
Samsung Galaxy Chromebook 2 раскрыты клюКомпания Samsung готовится к запуску своего преемника Galaxy Chromebook под названием Samsung Galaxy Chro...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор н...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор нSamsung планирует выпустить смартфон Galaxy F62 который будет иметь емкость аккумулятора на 7000 мАч. Инф...
Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги
Обзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA RendererОбзор ASUS ROG Delta S. Игровые наушники с технологией MQA Renderer
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor