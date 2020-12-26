Смартфон OnePlus 9 показали на фото

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился фотографиями и новыми подробностями о смартфоне OnePlus 9, который еще не был представлен официально. Судя по фото, аппарат получит плоский дисплей с врезанной фронтальной камерой. Другое фото подтверждает наличие обратной беспроводной зарядки. Предполагается, что её мощность равна 30 Вт, как в OnePlus 8 Pro. Мощность проводной зарядки составит 65 Вт, а ёмкость батареи увеличат с 4300 до 4500 мАч. Также слухи прочат смартфону топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888 и многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, телефото-модулем на 12 Мп и 20 Мп сверхширокоугольным модулем.

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